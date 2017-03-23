Весна в женском гардеробе

После долгой зимы всем хочется солнца и света. И мода наступившего сезона весна-лето всё это отражает. В тренде безумные расцветки 80-х, открытые ноги и спины, чрезмерность во всём. Самые насыщенные оттенки розового сочетайте с огненно-красным – и будете звездой любой весенней вечеринки.

Как и в прошлом сезоне, в настоящем будут популярны наряды с разными кружевами, воздушными рюшами, озорными оборками и экзотичной бахромой. Также из моды не вышли платья и юбки с узорами в этническом, флористическом и иллюзорном стилях. Актуальна одежда, выполненная из блестящих тканей с неоновыми вставками, световыми надписями и даже фотопринтами. Очень популярны будут вещи в стиле ретро из замши и вельвета.

Одежда

Любительницам брюк дизайнеры советуют модели из джинсы с манжетами прямого кроя. Длина таких брюк должна быть немного выше щиколотки. Хулиганский бренд Vetements ввёл в моду спортивные брюки с лампасами. Их носят со шпильками, шелковыми блузками и дизайнерскими сумками.

Приверженцы классических моделей предпочтут укороченные брюки со стрелками и высокой талией. Похожими по крою являются весенние шорты с глубокими большими карманами. В этом сезоне их следует подпоясывать широким ремнём, а в цветовой гамме придерживаться малинового, жёлтого, розового и горчичного цветов. В моде также классические костюмы в мужском стиле. Видимо, чтобы избежать ассоциаций с офисом, дизайнеры снабдили их гипертрофированно большими плечами, широкими лацканами и даже рукавами-буферами.

Представительницы прекрасного пола, не видящие свой гардероб без юбок, могут смело приобретать плиссированные многослойные модели с накладными карманами. Юбка с разрезом станет обязательной составляющей гардероба сезона весна-лето 2017. Длина разреза зависит от вашего вкуса и стиля. Весенние платья и сарафаны в 2017 году должны быть приталенными, строгого фасона, средней длины. Их цвет может быть любым, главное – ярким и с каким-нибудь интересным принтом. Актуальны приталенные модели на молнии, с рукавами в форме колокольчиков.

Что касается спортивного стиля нынешнего сезона, в моде остаются легинсы и трекинговые костюмы, купальники и двойки из лайкры. Все это остаётся на гребне популярности.

Ранней весной необходимо обратить свое внимание на бомберы с яркими цветочными принтами, жакеты и пиджаки, которые могут быть удлиненными и приталенными, с широкими рукавами, а также воротниками-стойками. Ткань может комбинироваться. Модели свободного кроя также остались в моде.

Аксессуары

Самыми актуальными сумками в новом сезоне будут сумки-торбы. Своим появлением они обязаны сыну основателя бренда Louis Vuitton Гастону-Луи Вюиттону. К нему в начале прошлого века обратился производитель шампанского, который попросил создать сумку для перевозки шести бутылок игристого напитка. И Louis Vuitton создал сумку-ведро, которая имела широкое основание, а сверху затягивалась кожаными шнурками. Сейчас эти сумки снова в тренде, равно как и рюкзаки всевозможных форм и расцветок.

Любительницы массивных украшений будут довольны актуальностью крупных массивных серёг. Дизайнеры советуют дамам в новом сезоне иметь в гардеробе как можно больше различных ремней, которые подчеркнут красивую женскую талию.

Обувь

Хотя шпильки и являются вечной классикой, главный девиз в этом сезоне, которого придерживаются дизайнеры, – удобство и комфорт. Поэтому обувь нужно подбирать на низком каблуке, с красивыми ремешками или завязками на щиколотке. По-прежнему модной обувью весной будут кроссовки.

Плоская платформа на пике моды. Она хорошо вписывается в любой гардероб. Некоторые модели оснащены даже съёмной платформой.

Внешность

Модные супергладкие прически передают привет из 90-х. Дизайнеры постарались не только гладко уложить волосы, но и убрать их от лица: стильная укладка должна открывать лоб и уши.

Из 80-х в моду вернулась чёлка, пряди которой довольно длинные и которые можно слегка приподнять, сделав более выпуклыми при помощи щетки. Модные чёлки свободно рассыпаются — падают набок, разделяются в соответствии с пробором.

В моду вернулись волосы, уложенные так, как будто их не успели высушить после душа — пряди небрежно заправлены за ухо или отброшены назад.

Также дамы не должны забывать про высокие конские хвосты, затейливые афропрически, водопады кудрей и различных волн.

Модные рекомендации на весну 2017 прекрасно подойдут для любой фигуры.

Пышным же дамам в этом сезоне следует придерживаться нескольких советов:

Полным женщинам компенсировать недостатки фигуры помогут модные цвета: бежевый, серый, кофейные и винные оттенки. Пышнотелые представительницы прекрасного пола не должны забывать о том, что в моде осталась баска и платья-рубашки с широким поясом на талии. Брюки должны быть прямого кроя, а в сочетании с ними рекомендуется носить свободную кофту с V-образным вырезом горловины.

Любовь Абдулова

Фото: vogue.fr

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