Весна за дверью

Говоря о весне в России, все сразу представляют себе конец марта или начало апреля. Но в Праге этот самый страстный сезон в году начинается гораздо раньше. Лишь только повеет с Влтавы свежий благоуханный ветерок, земля пробуждается, и маленькая птичка в нашей душе уже вовсю поёт о весне так громко и настойчиво, что мы с головой погружаемся в это непредсказуемое, грозовое, весеннее настроение. И какая разница, что ночами ещё подмерзает, а днем мошеннический ветер срывает шляпы?! Какая разница, что еще не набухли почки и ещё долго ждать, прежде чем зацветут нежные пражские каштаны? Только недотёпа не слышит этот жизнеутверждающий концерт, который означает одно: весна уже у двери!

О капризах весны и романтических представлениях, которые она вызывает, могли бы рассказать чешские военные, прибывшие в страны Балтии в рамках учений НАТО, направленных на сдерживание России. Хотя потенциальным вторжением их устрашают сами генералы альянса больше, чем русские. В результате в прекрасном литовском порту Клайпеда весенние желания так ударили солдатам в голову, что дело обернулось международным скандалом. В ночной клуб, куда они наведались за прекрасными литовками, их отказались впустить и к тому же вызвали полицию. Что было потом, никто на самом деле не знает.

По одной из версий, разъярённые и подкреплённые алкоголем бойцы НАТО чешской национальности начали драться и не остановились до тех пор, пока полицейские не усмирили их электрошокером.

Согласно другой версии, почти ничего не произошло, раскураженные чехи только немного напились, но в остальном не сделали ничего плохого, и всё остальное выдумали российские пропагандисты, чтобы опорочить девственно чистую репутацию НАТО. А по третьей версии, которую предложили эстонцы, несчастные чешские мальчики попали в ловушку российской разведки. Та, уверяет командир эстонской разведки Микка Марран, приготовила для бойцов НАТО целую серию провокаций от спровоцированных потасовок в барах до традиционных сексуальных ловушек.

Вот мы и дома! Когда бы еще российские разведчики применили свои стратегические, проверенные сексуальные ловушки, как не в начале весны, когда о любви поют и воробьи на крыше, и кошки за дымоходом? Нелегко бойцам в твёрдой шеренге альянса на балтийском форпосте европейской и американской демократии. Желаем им, чтобы в весеннем эмоциональном хаосе они не поддавались панике, держали под контролем свои эмоции и гормоны и тем самым способствовали поддержанию демократии и свободы. Ведь они не виноваты, что стали жертвой коварной российской пропаганды. За это они должны были получить не наказание, а медаль!

Фото: youtube.com

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