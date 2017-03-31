Вооруженное ограбление

Вооруженный мужчина вчера после 19:00 ч ворвался в роскошный ювелирный бутик Boucheron в центре Праги. На место происшествия прибыли криминалисты, которые опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Полиция разыскивает англоязычного грабителя и просит о помощи каждого, кто владеет информацией, касающееся этого инцидента. Грабитель магазина приблизительно 45-летнего возраста, ростом 175 см. На себе имел темно-синею куртку, свитер темного цвета, синие джинсы и яркую спортивную обувь.

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