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Возгорание на пражском вокзале

Сегодня в 3ч ночи вестибюле пражского вокзала имени Масарика воспламенился кофейный автомат.

«Огонь уничтожил весь аппарат, также от пламени и тепла частично повредилась кабина с моментальной фотосъёмкой, » сказал пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка.

Пожарные из задымлённого вестибюля вывели двоих человек, помещения вокзала пришлось проветривать.
Фото:   Klára Macháčková, Metro.cz

 

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