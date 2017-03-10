Возгорание на пражском вокзале

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Сегодня в 3ч ночи вестибюле пражского вокзала имени Масарика воспламенился кофейный автомат.
«Огонь уничтожил весь аппарат, также от пламени и тепла частично повредилась кабина с моментальной фотосъёмкой, » сказал пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка.
Пожарные из задымлённого вестибюля вывели двоих человек, помещения вокзала пришлось проветривать.
Фото: Klára Macháčková, Metro.cz
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