Возьмёмся за руки, друзья!

1 апреля в День смеха в Праге начнется Международный фестиваль бардовской песни. Вечер в ресторане гостиницы Central Hotel Prague (Rybná 8)откроет двухчасовым концертом знаменитый автор песни «Облака» Вадим Егоров.

«Возьмёмся за руки, друзья!» – знаменитая строчка из песни Булата Окуджавы. Она родилась в шестидесятые, в годы хрущевской оттепели, и стала для многих гимном того времени. А потому именно так называется апрельский бардовский фестиваль, который в этом году пройдёт в Праге уже в пятый раз.

Авторскую песню не считали официально признанным жанром, а со временем просто стали «прижимать» – под тем или иным предлогом отменять назначенные концерты, «давить» цензурой, не пускать на радио и ТВ. Но само движение набирало силу именно в 60–80-е годы. Недавно один из его лидеров Юлий Ким назвал бардовскую песню фольклором интеллигенции.

Сейчас, когда всё дозволено, бардам проще: пиши, издавай, выступай – никто не мешает! Проводятся многочисленные фестивали, появляются сотни новых имен. Но положа руку на сердце, чьи-нибудь песни будут петь с таким упоением через тридцать с лишним лет после смерти автора, как мы сейчас поём Визбора? Родится ли новая «Милая моя», которую знают в России все, порой не имея понятия, кто её автор? Или песня «Снег» Городницкого, которой уже 59 лет! А самому автору в марте стукнет 84!

«Новые песни придумала жизнь» – написал когда-то Михаил Светлов. В бард-клубе «Прага» их поют и слушают круглый год. Но первые выходные апреля полностью посвящены тем, кто стоял у истоков жанра. Это праздник классики.

Немного фестивальной истории

Идея проводить фестивали бардовской классики появилась в январе 2013 года и принадлежит Александру Городницкому. Он и сам неоднократно выступал в Праге, и на фестиваль приехал в 2015 году. Это был год 70-летия Победы, и Городницкому, которого ребенком вывозили по льду Ладожского озера из осаждённого Ленинграда, чтобы потом отправить в эвакуацию, было о чём рассказать и спеть.

В прошлом, 2016-м году в гостях у клуба был самый популярный чешский бард Яромир Ногавица. Разумеется, зал дворца «Люцерна» в центре Праги был набит до отказа. Ногавица к тому же большой ценитель русской музыки. Его специальная программа «Правда и ложь» состоит из песен Высоцкого и Окуджавы в собственном переводе на чешский.

А что в этом году?

Фестиваль 1-го апреля в 14 часов откроет двухчасовым концертом Вадим Егоров, известный песнями «Я вас люблю, мои дожди», «Друзья уходят как-то невзначай», «Облака» и другими. В этом году известному певцу исполнится 70 лет!

Концерт, как и весь фестиваль, пройдет в ресторане гостиницы Central Hotel Prague по адресу Rybná 8, Praha 1 Staré město, прямо за универмагом KOTVA возле метро – Náměstí Republiky.

Кроме того, ожидаются выступления гостя из Санкт-Петербурга Валерия Чечета, который замечательно поет Визбора, москвича Алексея Ушаровского с его «незапетым» классическим репертуаром. Споют и члены бард-клуба «Прага»: Валентин Шаповалов, Кристина Жукова, Александр Миколайчук, семейный дуэт Евгении Логвиновой и Николая Якимова. Их десятилетний сын Сеня тоже поучаствует. Будут и другие дети. Программа первого дня закончится примерно в 18 часов.

Второй фестивальный день откроется интереснейшей видеопрограммой «В песнях нам себя оставили». Организатор концертов и фестивалей Ирина Алексеева, которая уже показывала в Праге фильм о жизни и творчестве Булата Окуджавы, привезёт свою новую работу. Это будет несколько сюжетов о бардах, многих из которых уже нет в живых: о Михаиле Анчарове (песня «Кап-кап» из сериала «День за днем»), Александре Галиче («Когда я вернусь»), Евгении Клячкине («Не гляди назад, не гляди…»), Александре Дулове («Хромой король»), Гене Шангине-Березовском («Царевна Несмеяна»). Зрители получат уникальную возможность увидеть редкие архивные фотографии и видеозаписи песен в авторском исполнении.

А конце второго дня свободный микрофон будет предоставлен всем желающим. Подробности на сайте www.bardclub.cz.

Татьяна Сизова

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