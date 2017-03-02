Возрастёт оплата у полицейских и пожарных

Министру внутренних дел Милану Хованцу удалось договориться с главой министерства финансов Андреем Бабишем — зарплаты пожарных и полицейских увеличатся с июля месяца на 10%, для этого будут из бюджета выделены 600 миллионов крон.

«Если мы хотим увеличить число полицейских, то без увеличения заработной платы нам не удастся это сделать.» — сказал Хованец Бабишу.

«Мы становимся неконкурентоспособными из-за зарплаты. Сегодня, новоприбывший полицейский получает 17, 18 тысяч крон, а при этом видим на рекламных щитах вакансии на позицию складного рабочего с оплатой 23, 24 тысяч, » — пожаловался министр внутренних дел.

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