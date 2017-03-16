Возрождение мамонта

Гибрид слона и мамонта твёрдо намерены создать ученые Гарвардского университета уже через пару лет. Геномы двух гигантских животных – ныне живущего и вымершего – планируется объединить с помощью специальной технологии.

Конечным итогом усилий должно стать создание нового морозоустойчивого животного с толстым слоем жира, длинной шерстью и маленькими ушами. В настоящий момент уже расшифрованы геномы трёх разных мамонтов. Объединить их с геномом слона планируется с помощью технологии CRISPR/Cas, позволяющей редактировать совокупность наследственных материалов.

Шерстистые мамонты являются наиболее известным подвидом. Это довольно крупные животные размером с современного африканского слона (ранние мамонты были чуть крупнее) и весом до 7-8 тонн. Они происходят от безволосого и «рослого» (до 5-5,5 метров) степного мамонта тронготерия и появились как самостоятельный вид примерно 250-300 тысяч лет назад. Эти животные были прекрасно приспособлены к сухому и холодному климату лесостепной зоны благодаря своему подкожному жиру и шерсти. По этой причине шерстистые мамонты оказались чрезвычайно пластичными животными, заселившими все северную Евразию, часть Европы, почти всю Канаду и часть современных США, где они успешно конкурировали со своими более «южными» родственниками – колумбийскими мамонтами. Однако примерно 8-12 тысяч лет назад шерстистые мамонты (равно как и их родственники) внезапно исчезли. Последние популяции этих великанов ледникового периода, уже сильно измельчав в размерах, дотянули до своего конца на островах в Северном Ледовитом океане и вымерли около 4 тысяч лет назад.

Идея клонирования

Идея восстановления непонятно от чего исчезнувшего вида древних волосатых «слонов» (в качестве причин называются охота людей, изменение климата, эпидемии и т.п.) овладела умами ученых достаточно давно. После появления технологии прочтения ДНК и генома, а также клонирования живых организмов, она получила практическое применение. Но не обошлось без сложностей. Технология заключается в пересадке ядра клетки организма исходной особи, содержащей необходимый генетический материал, в яйцеклетку суррогатной матери того же вида, очищенную от её собственного генетического материала.

Как показали опыты клонирования сельскохозяйственных животных одного вида, успешность составляет 70-80%. Успешность же клонирования родственных видов животных составляет лишь доли процента. Таким образом, даже если руководствоваться последними исследованиями, по которым разные виды слонов и мамонтов – близкородственные животные, способные к межвидовому скрещиванию, на современном уровне развития технологии пришлось бы мобилизовать в экспериментальную группу тысячи слоних, чтобы получить с их помощью хотя бы одного-двух здоровых мамонтят.

И это только полбеды. Самая важная проблема – это генетический материал мамонтов. Использовать простое клонирование невозможно – ни одной клетки мамонта с неповреждённым ядром до сих пор не обнаружено, а значит, генетического материала для пересадки слонихам попросту нет. Конечно, в Сибири находят достаточно хорошо сохранившиеся мумии и туши мамонтов (вспомним знаменитого мамонтенка Диму). Однако найти живую клетку так и не удалось.

Коррекция ДНК

Поэтому группа Джорджа Чёрча из Гарварда намерена пойти другим путём: скорректировать генетический материал яйцеклетки слонихи таким образом, чтобы он стал соответствовать современному представлению о геноме мамонта. В случае успеха родившийся слонёнок фактически будет уже немного мамонтёнком – он может чуть-чуть перерасти слона, отрастит длинную шерсть, получит толстую жировую прослойку, большие бивни и всё прочее, что требуется настоящему мамонту.

Осуществить подобные коррекции технически вполне возможно – для этого используется стремительно развивающаяся в последние годы технология редактирования ДНК CRISPR/Cas. Однако неизвестно, какие важные взаимозависимости затронет то или иное мелкое изменение генов, а потому поиск верного способа превращения слона в мамонта может занять, как минимум, несколько лет. Как только удастся получить первого живого и здорового «мамонта» («полуслона-полумамонта»), можно будет использовать его клетки для дальнейшего обычного клонирования.

Переселение в Россию

Россия была одним из основных ареалов обитания шерстистого мамонта в плейстоцене (ледниковую эпоху), и если биологам удастся «восстановить» этот вид животного, то лучше места для интродукции сложно представить. Благо в Якутии уже более 30 лет действует т.н. Плейстоценовый парк, который организовал директор Северо-Восточной научной станции Российской академии наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Зимов. По его словам, мамонты и другие представители мегафауны эпохи плейстоцена жили на холодных травянистых пустошах. Сейчас на их месте болотистая тундра либо лесотундра. Следовательно, чтобы вернуть мамонта, надо вернуть тундростепь – и этот процесс пойдёт легко лишь в том случае, если для преобразования ландшафта будет достаточно самого присутствия мамонтов и других крупных травоядных животных, которые должны препятствовать росту кустарников и деревьев и унавоживать землю, способствуя произрастанию кормовых трав.

И у Зимова уже есть первые ощутимые успехи. В парк завезли якутских полудиких лошадей и лосей, домашних и диких оленей. Затем туда были интродуцированы овцебыки, маралы и зубры. Очередь теперь за американскими бизонами, которые уже прибыли в Якутию. В заповеднике тундра постепенно уступает свое место травянистой степи. Так что к тому времени, когда будет создан шерстистый мамонт, будет готов и уголок на нашей планете, где он может начать жить и размножаться.

Анжела Сикамова

Фото: warosu.org

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