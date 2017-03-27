Вступилась Чехия

После протестов, которые прошли на выходных в России и в Белоруссии были задержаны сотни людей. Министерство иностранных дел Чехии призвало обе страны освободить задержанных. В Белоруссии люди протестовали против экономического и социального политического режима. В Москве протесты были против коррупции в правительстве.

«Мы внимательно следим за текущими событиями в Белоруссии и России. Мы призываем власти освободить всех задержанных граждан, а также к соблюдению основных прав и свободы», сообщило министерство в Twitter.

Фото: telam.com.ar

Похожие статьи