Втридорога

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На Шумаве процветает торговля земельных участков. За завышенную цену покупаются участки, а потом покупатели начинают «давить» на администрацию области, дабы им позволили на этой земле строить.
Квадратный метр на Шумаве стоит более 1600 крон. Тогда, как земельные участки, такого же назначения в разных частях страны, обходятся почти в сто раз меньше.
Владельцы земель должны сначала предложить покупку участка Управлению национального парка, а уж потом остальным желающим, но на практике зачастую так не работает, Управление не успевает эту информацию отслеживать.
Шумава – крупный лесной массив в Центральной Европе, считается одним из красивейших мест в Чешской республике.
Фото: topsy.one
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