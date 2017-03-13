Хорошие новости

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Карла Шлехтова одобрила финансовую поддержку 32 негосударственным некоммерческим организациям.

Более 184 млн крон будут распределены между такими организациями, как Национальная сеть здоровых городов ЧР, Клуб чешских туристов, Ассоциация квартиросъёмщиков Чешской Республики и другие.

«Каждый год мы поддерживаем негосударственные некоммерческие организации не только в виде дотаций, но также стараемся проинформировать их о возможности получения субсидий со стороны европейских фондов. Наши гранты направлены на разнообразную деятельность, связанную с министерством, каждый год мы регистрируем к этому большой интерес. Это хорошо, что организации принимают участие в различных мероприятиях по развитию регионов. Особенно внимание заслуживает Горная служба, чья деятельность полностью незаменима, » — сказала министр регионального развития Карла Шлехтова.

Фото: mmr.cz

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