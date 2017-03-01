Ярослав Башта: «Мы разучились защищаться и защищать друг друга»

Ярослав Башта – диссидент, политик и дипломат – один из наиболее авторитетных и уважаемых экспертов в области внешней политики в современной Чехии. Как бывший диссидент, один из первых «подписантов» Хартии-77, он не привык скрывать своё особое мнение по ключевым вопросам развития страны. В интервью «Пражскому телеграфу» бывший посол ЧР в России и Украине поделился своим видением наиболее актуальных вопросов мировой политики.

Одной из самых наболевших тем последних двух-трёх лет остаётся внутриполитическая ситуация в Украине. Что Вы думаете о том, что происходит в этой стране?

В международных отношениях используется выражение Proxy War или «опосредованная война», которое обозначает ведение войны чужими руками. Иногда за этими войнами стоит какое-нибудь государство или организация, иногда – частные военные компании. Одни государства, которые применяют такой метод, не скрывают, что участвуют в войне, другие избегают открыто признавать своё участие. В 1989 году завершилась Холодная война, враги стали друзьями, но опосредованные войны по-прежнему идут полным ходом. Прежде всего мы наблюдаем их в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. На европейском континенте такая война идёт в Восточной Украине, где России противостоит Запад, главным образом, США. Предсказать, чем завершится эта схватка, сегодня невозможно. Однако после избрания президентом Соединённых Штатов Дональда Трампа, вероятно, начнутся переговоры о «перемирии», так как для Вашингтона внешнеполитическим приоритетом стало уничтожение Исламского государства. США нуждаются в России как в мощном союзнике против исламистов.

Тем не менее в конце января ситуация в Украине, наоборот, обострилась. Кто сегодня, на Ваш взгляд, заинтересован в том, чтобы нагнетать напряжение?

Я думаю, что это, прежде всего, нынешний режим в Киеве, а также часть представителей силовых ведомств, политически ориентированных на предыдущую администрацию Барака Обамы.

Могли бы Вы объяснить, каких взглядов на украинский кризис придерживается новый американский лидер?

Пока что Дональд Трамп официально не излагал свою позицию по этому вопросу. Это довольно красноречивый жест, который, вероятно, связан с предполагаемым изменением официальной политики Америки по отношению к Российской Федерации. Кажется, украинский президент Порошенко опасается, что это приведёт к ослаблению поддержки Украины.

А какие цели сейчас преследует в Украине Россия?

Предполагаю, что приоритетом остаётся Крым. Поэтому Россия постарается заморозить конфликт на Украине… Иных целей Москва пока перед собой не ставит, потому что время играет против Киева.

НАТО и ЕС в этой ситуации выступают в качестве стабилизирующего фактора?

Боюсь, что совсем нет. Они не ожидали таких изменений политики в отношении Украины, а о том, чтобы солдаты НАТО вошли в миротворческий контингент, они даже не задумывались. Боюсь, что до парламентских выборов во Франции, Нидерландах и Германии ситуация кардинальным образом не изменится.

Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для разрешения украинского кризиса?

Вновь вернуться за стол переговоров и призвать противоборствующие стороны соблюдать Минские соглашения. Иного пути, кроме дипломатического, нет.

Можете ли Вы предположить, какие будут отношения между Россией и Западом при президенте Трампе в контексте происходящего в Украине?

Единственное, что сейчас можно с уверенностью сказать, что они будут иными, нежели при президенте Обаме. Надеюсь, что они улучшатся.

Что бы могла сделать Чешская Республика в этой ситуации? Какой может быть её роль?

Для начала будет достаточно, если Чехия покинет лагерь сторонников войны. Это также может произойти не ранее чем осенью, то есть после выборов.

Brexit и Czexit

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого жители Соединённого Королевства приняли решение о выходе из ЕС. При этом ни эксперты, ни опросы общественного мнения не предсказывали такого исхода. Что, по Вашему мнению, подтолкнуло британцев к этому?

Брексит – эпохальное событие в истории Европы. Я расцениваю его как естественную реакцию британских граждан (и части политиков) на неспособность ЕС решить важные проблемы, главным образом, миграционные и экономические. В свою очередь, политическую ответственность за это несёт нынешнее руководство Евросоюза во главе с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, экс-председателем Европарламента Мартином Шульцом и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Последуют примеру Великобритании и другие страны ЕС?

Всё будет зависеть от исхода парламентских выборов в странах-«локомотивах» европейского процесса интеграции – Франции и Германии. Вместе с тем я полагаю, что склонность покинуть Евросоюз будут иметь жители стран-«доноров» единого европейского бюджета, то есть стран «старой Европы», а не бенефициаров, которыми являются, в основном, страны Центральной, Южной и Восточной Европы.

После Брексита в Чехии заговорили о Czexit… Насколько выход ЧР из Евросоюза, по-Вашему, реален?

В силу того, что мы также получаем значительный объём дотаций, считаю этот вариант маловероятным. Но я бы не стал исключать ничего.

НАТО и Чехия

С какими угрозами столкнулась сегодня Чехия?

На этот вопрос невозможно ответить однозначно. С одной стороны, нашу безопасность гарантирует членство в НАТО и ЕС, но с другой стороны, мы разучились защищаться и защищать друг друга, что в современном мире смерти подобно. Думаю, что это и есть главная угроза национальной безопасности.

Обеспечить её не сможет даже ЕС и НАТО?

Учитывая неспособность обеих основополагающих международных организаций справиться с последствиями миграционного кризиса, я не могут быть на сто процентов в этом уверен.

Насколько, по-Вашему, правомерно дискутировать о геополитической ориентации Чехии, то есть членстве в НАТО и ЕС?

В демократии легитимно дискутировать обо всём, в особенности сегодня, когда ЕС и НАТО весьма отличаются от тех институтов, в которые мы входили в 1999 и 2004 гг. С другой стороны, рыба тоже запретила бы дискуссии об уничтожении пруда, но рыбу об этом никто не спрашивает.

Российский фактор

Как Вы оцените нынешнее состояние чешско-российских отношений?

Если говорить об отношениях между чехами и русскими, то, я думаю, стереотипы всё еще играют свою роль. Сказывается опыт 68-го года – это первое, что приходит в голову. Но давайте посмотрим, какое влияние оказывает этот стереотип. Для бизнесменов он уже давно не имеет ни малейшего значения, для политиков и людей культуры – почти никакого значения. Ведь то, что связано с реальной жизнью, прагматично и не нуждается в ярлыках. Поэтому Чехия должна продолжать активно развивать отношения с Россией на основании принципов корректности и прагматизма и с учётом того, что это крупнейший сосед ЕС и один из полюсов будущего мультиполярного мира.

Являются ли отношения Запада с Москвой по-прежнему настолько проблемными, что необходимо укреплять оборону на границах с РФ?

С НАТО случилось то же самое, что с ЕС: в процессе своего расширения этот блок стал недееспособным. Вместо оборонного пакта НАТО является не слишком сплочённым военным объединением, где главную роль играют вооружённые силы США. «Агрессивная Россия», в свою очередь, это хороший предлог для реализации политики нынешнего руководства Альянса.

Через год в России состоятся выборы президента страны, причём основным фаворитом на победу называется нынешний глава государства Владимир Путин, который находится у власти 16 лет. Как Вы оцените этот период в истории РФ?

Немногие в Европе, да и в самой России, осознают, что их страна переживает один из самых спокойных и успешных периодов развития в своей истории. В этой связи Чешская Республика, которая зажата в опасной области между Германией и Россией, должна от всего сердца желать того, чтобы этот период продлился как можно дольше.

Для справки :

Ярослав Башта родился в 1948 году в Пльзене. После окончания средней школы работал воспитателем молодежи. В 1967-1970 годах учился на философском факультете Карлова университета по специальности историческая археология. В январе 1970 года арестован и в 1971 году приговорен к 2,5 года лишения свободы за так называемую «подрывную деятельность против республики». После освобождения с июля 1972 года – мостостроительный рабочий и техник, директор районного музея в городе Пльзень-Север, директор отдела в Управлении по защите конституции и демократии. С декабря 1990 года – заместитель директора Федеральной службы безопасности ЧСФР. Со второй половины 1991 года – председатель независимой комиссии при МВД ЧСФР. С 1993 по 1996 год занимался предпринимательской деятельностью. В 1996 году избран в палату депутатов Парламента Чешской Республики. В июле 1998 года назначен министром правительства ЧР (министр без портфеля). С 2000 по 2005 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол ЧР в РФ, с 2007 по 2010 гг. занимал аналогичный пост в Украине.

Тимур Кашапов

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