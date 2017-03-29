Забастовка

Водители маршрутных автобусов, недовольные низкой заработной платой, 6 апреля будут бастовать. Профсоюзы запланировали забастовку общереспубликанского масштаба с 0:00 до 24:00.

«Мы призываем водителей принять активное участие в забастовке, но с другой стороны, не может никого заставить. Конечно, мы проконтролируем, чтобы никому не запрещали и не угрожали,» сказал глава профсоюза транспорта.

Правительство установило минимальный размер оплаты водителей 98,10 крон за час работы на маршруте и 88 крон — за час ожидания.

Фото: aktualne.cz, Ludvík Hradilek

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