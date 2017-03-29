Заплати налоги, спи спокойно

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Налоговую отчётность за 2016 год необходимо сдать до 3 апреля 2017 г, при использовании услуг налогового консультанта срок продлён до 3 июля. На сегодняшний день примерно 920 000 налоговой декларации о доходах физических лиц и около 141 000 — юридических лиц было подано в Управление Финансов, что составляет 60% от ожидаемого общего числа.
Налоговую декларацию возможно подать несколькими способами – отправить посредством почты, Интернета или принести в Управление Финансов.
Фото: energolife.info
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