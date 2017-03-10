Защити свои права!

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У меня родился второй ребенок и вот уже пару месяцев я безуспешно пытаюсь в Праге найти квартиру большей площади. Вроде бы нашел подходящую, но владелец требует внести оплату за несколько месяцев вперёд. Насколько это законно?

Алексей. Прага

К сожалению, арендодатель может требовать квартирную плату за несколько месяцев вперёд. Это никак не противоречит чешскому праву. В данном случае Вы можете либо принять условия владельца квартиры, либо нет. Также возможно от Вас потребуется внести денежный залог, который возвращается после окончания срока договора аренды. Согласно Гражданскому кодексу, залог может составлять троекратный размер ежемесячной платы за квартиру вместе с платой за услуги. Залог служит в качестве гарантии на случай повреждения имущества или неуплаты.

В любом случае с владельцем арендованной квартиры Вам необходимо будет заключить договор в письменной форме, в которой определяется цена – обычно отдельно указывается цена за аренду и услуги. В случае долгосрочной аренды оговаривается возможность роста квартплаты в соответствии с межгодовым ростом инфляции.

Обязательно обратите внимание, в какой собственности – частной или кооперативной – находится квартира. В зависимости от этого Вам потребуется заключить арендный или субарендный договор. Арендный договор составляется с владельцем квартиры, который должен быть зарегистрирован в Кадастре недвижимости. В случае аренды кооперативной квартиры договор заключается с членом кооператива, который владеет в нем паем на эту квартиру. Этот вид договора называется субарендным. Основная разница между двумя договорами заключается в сроках их расторжения. Минимальный срок расторжения арендного договора составляет три месяца, для субарендного может быть установлен любой срок.

У субаренды есть и другие специфические черты. Арендатору необходимо получить согласие жилищного кооператива как владельца недвижимости. Оба вида договоров регулируются Гражданским кодексом ЧР, но субаренда подчиняется также уставу жилищного кооператива.

В арендном/субарендном договоре необходимо указать точные данные обеих договаривающихся сторон – имя, персональный код, дату рождения, номер паспорта. В документе описывается квартира (её номер, этаж, площадь), указывается количество людей, которые будут в ней проживать, прописываются условия аренды: разрешено ли содержать домашних животных, курить. Об изменениях количества жильцов необходимо уведомлять владельца недвижимости в течение 15 дней. Рекомендуется оговорить, какие виды ремонта будет проводить квартиросъёмщик, а какие – арендодатель. Обозначить цель использования квартиры – проживание или офис, а также обозначить срок действия договора.

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