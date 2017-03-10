Защити свои права!

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Мы с мужем приехали в Чехию из Сыктывкара. Живем здесь уже 8 лет, у обоих ПМЖ. Сейчас хотели бы развестись, детей у нас нет. Обязательно ли лететь ради развода в Россию или можно оформить документы в Чехии?

Анна, Брно.

Расторгнуть брак можнов Чехии, в районном или окружном суде по месту жительства. В случае «мирного» развода оплачивается только административная пошлина и марка. В случае осложнённого развода, когда супруги не могут договориться, расходы возрастают до десятков тысяч крон, а процесс

может затянуться на несколько лет.

Если супруги готовы к разводу оба, то брак можно расторгнуть на основании совместного договора. Этот договор заключается на период после вступления в юридическую силу решения суда. Без указания этого факта договор недействителен – например, общую фамилию супругов во время супружества исправить будет нельзя. Договор также должен содержать оформление взаим-

ных имущественных отношений супругов.

В нем указывается, какие вещи переходят в исключительную собственность какого именно супруга; как будут возмещены обязательства по отношению к третьим лицам; как будут отрегулированы возможные обязательства между супругами; здесь же должна быть указана и передача найма жилья – на кого перейдёт наем жилья после развода. Договор также может оговаривать обязанность по иждивению одного супруга по отношению к другому (указывается сумма, периодичность выплаты и срок выплаты).

Договор скрепляется подписями супругов, которые официально заверены (нотариусом или сотрудником ЗАГСа), указано место и дата заключения договора. На основании этого договора суд может расторгнуть брак.

Вторым вариантом является «классический» развод, когда заявление о расторжении брака подается в соответствующий суд в тройном экземпляре.

Одновременно прикладывается копия документальных доказательств, на которые ссылается в своем заявлении инициатор развода. Суд через некоторое

время выносит постановление об открытии дела о разводе.

Суд проводит разбирательство того, насколько расстроен брак: часто опрашивает о вещах интимного характера, вызываются свидетели. Это неприятная процедура, и развод длится дольше, чем в случае «договорного» развода. И, наконец, осложнённый развод – в случае, когда с инициативой развода не согласен один из супругов или ему был причинён особо серьёзный ущерб.

Если чрезвычайные обстоятельства свидетельствуют в пользу сохранения супружества, суд может даже не удовлетворить поданное заявление.

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