Защити свои права!

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Проживаю в Чехии с ВНЖ по трудовой карте полгода, муж точно так же, но уже 2 года. Вероятнее всего на этой работе я не задержусь и сомневаюсь, что найду новую. Конечно, я приехала работать и буду продолжать искать работу, однако остро встал вопрос с визой, однозначно её хочу сохранить. Могу ли я поменять цель пребывания по воссоединению с мужем? Помню, в посольстве при выдаче визы обратили внимание на то, что в течение 2-х лет цель пребывания менять нельзя.
Алеся, Прага
Такое правило действительно существует, но Вас оно не касается, поскольку речь не идёт о смене цели пребывания – для занятия предпринимательством. Здесь главным фактором для перехода на визу по воссоединению является то, что у Вас уже есть разрешение на долгосрочное проживание, и у мужа ВНЖ должно быть не менее 15 месяцев, или же 6 месяцев по трудовой карте.
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