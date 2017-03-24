Защити свои права!

Я заключила договор о купле-продаже квартиры с помощью риэлторской компании и удивилась, что фирма требует с меня уплаты налога. Имеет ли она на это право? Ведь по закону уплату налога с покупателя может запросить сам продавец, но никак не риэлтор.

Ольга, Млада-Болеслав

Вы правы, с 1 января 2014 в соответствии с новым Гражданским кодексом платить налог должен продавец недвижимости. Однако закон не запрещает договариваться продавцу и покупателю поделить между собой данный налог по взаимной договорённости, например, пополам. В Вашем же случае риэлторская компания не имеет права навязывать Вам как покупателю оплату налога в полной мере, то есть действия риэлторской компании противозаконны.

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