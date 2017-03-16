Земан летит в США

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Во второй половине апреля президент Чехии Милош Земан полетит с официальным визитом в США. Он намерен посетить Белый дом и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, который приглашал чешского лидера еще в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек. По словам Земана, приглашению поспособствовали схожие взгляды двух лидеров и тот факт, что чешский президент стал одним из немногих европейских политиков, который поддержал Трампа еще во время предвыборной кампании. Сопровождать Земана в поездке будут министр финансов Андрей Бабиш и министр внутренних дел Милан Хованец.
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