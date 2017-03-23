Земан – за русский источник

Российские инвесторы готовы вложить 21 млн крон в достройку завода по розливу минеральных вод в поселке Прамены. За них уже дважды просил президент Чехии Милош Земан. Однако администрация Карловарского края никак не может договориться с россиянами.

Милош Земан во время визита в Карловарский край и встречи с губернатором Яной Вилдумецовой на прошлой неделе вновь высказался за достройку завода по розливу минеральных вод в посёлке Прамены при участии российских инвесторов.

«Меня и так все считают агентом Владимира Путина, хоть он об этом и не знает, так что я позвал русского предпринимателя и он мне передал предложение о готовности инвестировать 21 млн крон в предприятие по розливу минеральных вод. Это, разумеется, малость, но меня огорчает, что бывший глава края, пан Гавел, это предложение отверг. Двадцать миллионов – не то чтобы огромная сумма. Но пёрышко, к пёрышку – будет и перина», – заявил президент, напомнив, что Прамены имеет самую большую задолженность перед бюджетом в регионе.

Земан не назвал имя инвестора, однако глава администрации посёлка Прамены Михала Малкова сообщила «Пражскому телеграфу», что речь идет о компании REAL ASPEKT s.r.o. Зарегистрированная в Карловых Варах компания REAL ASPEKT принадлежит россиянам: на 35% – Дмитрию Вайнеру, на 30% – Андрею Мартынову и на 35% – Ринату Юзееву.

Именно их компания в 2000-х гг. выкупила большую часть поселкового долга. Однако тогда администрация и REAL ASPEKT s.r.o. не договорились. Строительству завода кроме долгов препятствовали, в частности, плохое состояние дорог около населённого пункта и протесты со стороны экологов.

Примечательно, что в июне 2015 года Милош Земан уже приезжал в Карловарский край и также говорил об интересе российской компании к строительству завода.

«Учитывая то, что в посёлке Прамены есть российские инвесторы, я пообещал Михале Малковой, что приглашу их в Пражский Град и попытаюсь убедить построить завод по розливу минеральной воды. Каждый населенный пункт живёт за счёт доходов фирм, которые в них работают. И подобное предприятие могло бы стать долгосрочным источником доходов», – сообщил тогда Земан.

Малкова в ответ говорила о необходимости посёлку избавиться от долгов, чтобы составить нормальный бюджет. «Этому, безусловно, сможет поспособствовать реализация ключевого для Прамены проекта», – сказала глава администрации, пообещав отремонтировать канализационную систему, а также основные подъездные пути к городу.

Связаться с представителями REAL ASPEKT не удалось. Малкова обещает подготовить все документы по проекту в течение двух недель.

Идея о коммерческом использовании источников минеральной воды в Праменах появилась еще в 1993 году. Одним из инициаторов проекта был тогдашний глава администрации Вацлав Бреннер. Мэрия даже выделила средства на создание 17 поисково-разведочных скважин, выкупила земли для строительства будущего завода и получила лицензию. Чиновникам удалось найти спонсора, который готов был выплачивать в бюджет несколько геллеров с каждой бутылки проданной минеральной воды. Предполагаемый дополнительный доход должен был составить около пятнадцати миллионов крон в год, и это при бюджете поселка в 10 миллионов.

На полученные средства Вацлав Бреннер планировал возродить курортные традиции. Был даже утверждён проект реконструкции местного санатория. Однако экологи опротестовали решение администрации о разработке источников минеральных вод.

Спустя несколько лет чиновникам удалось переубедить защитников природы, в результате чего строительство могло начаться, однако к тому времени инвестор отказался от своих планов и покинул поселок. Новых спонсоров посёлка, долги которого к тому времени превысили несколько десятков миллионов крон, найти тогда не удалось. В 2000-х появилась принадлежащая россиянам компания REAL ASPEKT, но она до сих пор не может договориться с краевыми властями. Несмотря на вмешательство Милоша Земана, воз и ныне там.

Анна Семёнова

Фото: ceskatelevize.cz

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