Золотые цепи криптовалюты

2 марта стоимость одного биткоина на бирже впервые в истории превысила цену тройской унции золота – на пике курс криптовалюты составлял 1270 долларов, тогда как золото оценивалось в 1235 долларов за унцию. В Праге уже появилось кафе и даже частная школа, где оплату принимают в биткоинах.

Общепринятым является представление о биткоине как ещё об одном виде электронных денег. Однако это не совсем так – недаром вскоре после появления биткоина в 2009 году для обозначения электронной наличности такого типа появился и обобщённый термин «криптовалюта». В чём заключаются её основные особенности?

Биткоин – это децентрализованная цифровая валюта, созданная и работающая только в интернете. Никто её не контролирует, эмиссия происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов.

Отличительные особенности биткоина

Да, криптовалюта отличается от обычной валюты отсутствием статуса официального платёжного средства в каком-нибудь государстве мира. Но в реальности деньги, используемые внутри электронных платёжных систем, тоже не обязательно обеспечены госгарантиями, даже если владелец сервиса привяжет их к валюте страны, в которой он действует. Такие электронные деньги называются «нефиатными»; их можно считать разновидностью финансовых активов, но не деньгами в привычном смысле этого слова. В России характерным примером нефиатных электронных денег могут служить обменные знаки системы «WebMoney» – с точки зрения закона обращающиеся в ней «рубли» деньгами не являются.

Но главным признаком отличия криптовалют является децентрализованность системы, в которой они обращаются. В традиционной платёжной системе существует администратор, определяющий правила её использования, гарантирующий их выполнение и контролирующий совершение транзакций между участниками системы. Криптовалютная система электронных денег подобно торрент-трекерам администратора не имеет, а все её участники равноправны (что не отменяет существования рабочей группы, обеспечивающей функционирование системы как компьютерной программы). Это означает формальную анонимность пользователей и неприкосновенность их электронных счетов. Функционирование такой системы осуществляется по технологии, которая обозначается словом «блокчейн» («блочная цепь») и состоит в следующем. В системе с самого начала её существования создаётся цепочка информационных блоков, содержащих данные о взаимодействиях (транзакциях) между участниками. Полученная таким образом база данных разбивается на фрагменты и во многих копиях хранится на компьютерах участников системы, но при необходимости определённые алгоритмы позволяют собрать фрагменты снова и просмотреть всю базу в целости. Информация записывается внутрь блоков в хэшированном виде, что служит защитой от недобросовестного вмешательства.

Происхождение

Программное обеспечение для проекта биткоина разрабатывалось в 2007–2008 годах неизвестным или группой лиц под псевдонимом «Сатоси Накамото», а запуск проекта состоялся в начале 2009 года. Позднее появились сотни аналогов, но биткоин остаётся самой весомой из криптовалют: на конец 2016 года весь объём эмитированных биткоинов оценивался в 11,3 миллиарда долларов, что составляет около 85% от общей массы криптовалют. О степени успешности проекта, испытывающего ряд проблем, по-прежнему ведутся дискуссии (так, чуть больше года назад громко хлопнул дверью один из основных программистов проекта Майк Хирн, заявивший о провале эксперимента), а длительные перспективы биткоина туманны. Но за минувшие годы биткоин взлетел достаточно высоко, чтобы удостоиться внимания финансистов, учёных и политиков – в том числе и в контексте его потенциальной опасности. Российский Минфин, например, год назад предлагал сделать уголовно наказуемым выпуск «денежных суррогатов», включая криптовалюты, поскольку, по мнению ведомства, они создают угрозу государственной монополии на денежную эмиссию и способствуют процветанию теневой экономики. Впрочем, позднее официальный взгляд на криптовалюты в России смягчился.

Очевидно, что биткоин не представляет собой ни инструмента для какой-либо по-настоящему масштабной преступной деятельности (не говоря уже об отсутствии подлинной анонимности, вся капитализация биткоина меньше состояния любого крупного долларового миллиардера), ни тем более конкурента обычным валютам или традиционным электронным деньгам.

Зато появилась масса сообщений об интересе к технологии блочной цепи, на которой базируется биткоин. Так, в августе прошлого года в газете Financial Times появилась статья о совместном проекте по созданию криптовалюты на базе блокчейна нескольких ведущих мировых банков, в том числе швейцарского UBS и немецкого Deutsche Bank. Неделю спустя FT сообщала, что технологией заинтересовались владельцы платёжной системы Visa, а в ноябре 2016 года – что её изучает Центральный банк Швеции, разрабатывающий проект общенациональной шведской виртуальной валюты.

А в Праге-7 тем временем открылось кафе Paralelni Polis, где попить кофе можно за биткоины. Частная школа VŠMIEP тоже сообщила, что приняла оплату за обучение от одного из студентов в криптовалюте.

Андрей Скворцов

Похожие статьи