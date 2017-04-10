10 советов куда отправиться в праздничные выходные

Весенние праздники приближаются, а вместе с ними приходят интересные мероприятия полные традиций и торжества. Отпразднуйте наступление весны в замке Жлебы ( Žleby ), Лоучень ( Loučeň ) или в Чешском Штернберке ( Český Šternberk ). К новому весеннему сезону также откроется парк Миракулум в Миловицах ( Mirakulum v Milovicích ), а в парнике Фата Моргана ( Fata Morgana ) будут летать тропические бабочки.

1) Открытие сезона в парке Миракулум в Миловицах ( Mirakulum v Milovicích )

Насладитесь семейным днем и покатайтесь на танкодроме. В парке много всего интересного не только для детей в возрасте от 2 до 15 лет, но и взрослым скучать не прийдется.

Когда: 14. апреля 2017 — 17. апреля 2017

Адрес: Topolová 629, 289 24 Milovice

К. телефон :730 510 985

2) Легкость крыльев тропических бабочек

Парник в Фата Моргане уникален своими масштабами. Каждый год выставка радушно открывает свои двери каждому посетителю, который желает окунутся в тропики и увидеть самых больших бабочек в мире и лично понаблюдать за перерождением из куколки в прекрасную бабочку.

Когда: 4. апреля 2017 9:00 — 28. мая 2017 20:00

Адрес: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

Часы работы: 9:00 — 18:00

К.телефон: 731 285 461

Вход: 150 Kč, 75 Kč ( cо скидкой ), 375 Kč ( семейный билет )

3) Пасхальные рынки в Праге на Вацлавской площади

В Праге можно посетить традиционные пасхальные рынки и насладится разными чешскими вкусностями, а также прикупить пасхальные украшения.

Когда: 1. апреля 2017 10:00 — 23. апреля 2017 22:00

4) В Колин кататься на паровозе по свекольным полям

Берите детей и айда вместе кататься на паровозе. Мест мало, дороги узкие, но будет весело!

15. апреля 2017 10:00 — 16. апреля 2017 16:00

Адрес: Ovčárecká 544, Sendražice, 280 02 Kolín

К. номер: 602 655 268

5) Встретить Паху в Уштке

В этом году в городе Уштек пройдет одно из самых больших празднований прихода весны. Организаторы обещают сделать настоящий праздник с участием ремесленников и музыкантов.

Когда: 14. апреля 2017 9:00 — 18:00

Адрес: Úštěk, Severozápadní Čechy

Вход: 40/20 крон

6) На пражскую Наплавку за пасхальным настроением

15 апреля на Наплавке откроется традиционный рынок. Фермеры ждут всех жителей и гостей Праги, чтоб порадовать и угостить различными вкусностями.

Когда: 15. апреля 2017 8:00 — 14:00

Адрес: Rašínovo nábřeží, 120 00, Praha 2

Пасха на Тгурн-Таксисе ( Thurn-Taxisů )

7) Экскурсия по замку напомнит вам о пасхальных традициях и обещает быть веселой.

Когда: 15. апреля 2017 10:00 — 17:00

Адрес: Královská obora 233, 170 21, Praha 7

Вход: 160 Kč, 580 Kč ( семейный билет )

8) Пасха под звездным небом в пражском планетарии

Еще не знаете куда сходить с детьми на выходные или в пасхальный понедельник? Мы знаем куда и спешим вам сообщить! Пражский планетарий будет отличным выбором! Пасхальные лакомства, танцы, песнопения, театральные постановки и мастер классы по плетению традиционных прутиков не дадут скучать никому. Хедлайнером всех гуляний будет господин Барашек, который не сможет оставить равнодушным как детей, так и взрослых.

Когда: 4. апреля 2017 — 18. апреля 2017

Адрес: Zámek Loučeň, Loučeň 1, 289 37 Loučeň

Вход: 150 Kč, 75 Kč ( билет со скидкой )

9) Рынки на Старомаке

Если в городе запахло весной, так это значит, что пришло время покупать лакомства на традиционных чешских рынках и веселится наслаждаясь праздничной атмосферой.

Когда: 1. апреля 2017 10:00 — 23. апреля 2017 22:00

Адрес: Staroměstské náměstí, Praha 1

Вход: свободный



10) Плести прутики и расписывать пасхальные яйца в Музее народной архитектуры в Коуржими

Посетителей ждет богатая программа, как и в прошлом году. Тысячи людей прийдут в музей, чтоб окунутся в атмосферу праздника и просто весело провести время.

Когда: 13. duben 2017 — 16. duben 2017

Адрес: Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Skanzen, 281 6, Kouřim

Вход: 90 Kč, 60 Kč, 120 Kč ( семейный билет )

Фото: honey.nine.com.au

Похожие статьи