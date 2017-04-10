10 советов куда отправиться в праздничные выходные

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Весенние праздники приближаются, а вместе с ними приходят интересные мероприятия полные традиций и торжества. Отпразднуйте наступление весны в замке Жлебы ( Žleby ), Лоучень ( Loučeň ) или в Чешском Штернберке ( Český Šternberk ). К новому весеннему сезону также откроется парк Миракулум в Миловицах ( Mirakulum v Milovicích ), а в парнике Фата Моргана ( Fata Morgana ) будут летать тропические бабочки.
1) Открытие сезона в парке Миракулум в Миловицах ( Mirakulum v Milovicích )
Насладитесь семейным днем и покатайтесь на танкодроме. В парке много всего интересного не только для детей в возрасте от 2 до 15 лет, но и взрослым скучать не прийдется.
Когда: 14. апреля 2017 — 17. апреля 2017
Адрес: Topolová 629, 289 24 Milovice
К. телефон :730 510 985
2) Легкость крыльев тропических бабочек
Парник в Фата Моргане уникален своими масштабами. Каждый год выставка радушно открывает свои двери каждому посетителю, который желает окунутся в тропики и увидеть самых больших бабочек в мире и лично понаблюдать за перерождением из куколки в прекрасную бабочку.
Когда: 4. апреля 2017 9:00 — 28. мая 2017 20:00
Адрес: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
Часы работы: 9:00 — 18:00
К.телефон: 731 285 461
Вход: 150 Kč, 75 Kč ( cо скидкой ), 375 Kč ( семейный билет )
3) Пасхальные рынки в Праге на Вацлавской площади
В Праге можно посетить традиционные пасхальные рынки и насладится разными чешскими вкусностями, а также прикупить пасхальные украшения.
Когда: 1. апреля 2017 10:00 — 23. апреля 2017 22:00
4) В Колин кататься на паровозе по свекольным полям
Берите детей и айда вместе кататься на паровозе. Мест мало, дороги узкие, но будет весело!
15. апреля 2017 10:00 — 16. апреля 2017 16:00
Адрес: Ovčárecká 544, Sendražice, 280 02 Kolín
К. номер: 602 655 268
5) Встретить Паху в Уштке
В этом году в городе Уштек пройдет одно из самых больших празднований прихода весны. Организаторы обещают сделать настоящий праздник с участием ремесленников и музыкантов.
Когда: 14. апреля 2017 9:00 — 18:00
Адрес: Úštěk, Severozápadní Čechy
Вход: 40/20 крон
6) На пражскую Наплавку за пасхальным настроением
15 апреля на Наплавке откроется традиционный рынок. Фермеры ждут всех жителей и гостей Праги, чтоб порадовать и угостить различными вкусностями.
Когда: 15. апреля 2017 8:00 — 14:00
Адрес: Rašínovo nábřeží, 120 00, Praha 2
Пасха на Тгурн-Таксисе ( Thurn-Taxisů )
7) Экскурсия по замку напомнит вам о пасхальных традициях и обещает быть веселой.
Когда: 15. апреля 2017 10:00 — 17:00
Адрес: Královská obora 233, 170 21, Praha 7
Вход: 160 Kč, 580 Kč ( семейный билет )
8) Пасха под звездным небом в пражском планетарии
Еще не знаете куда сходить с детьми на выходные или в пасхальный понедельник? Мы знаем куда и спешим вам сообщить! Пражский планетарий будет отличным выбором! Пасхальные лакомства, танцы, песнопения, театральные постановки и мастер классы по плетению традиционных прутиков не дадут скучать никому. Хедлайнером всех гуляний будет господин Барашек, который не сможет оставить равнодушным как детей, так и взрослых.
Когда: 4. апреля 2017 — 18. апреля 2017
Адрес: Zámek Loučeň, Loučeň 1, 289 37 Loučeň
Вход: 150 Kč, 75 Kč ( билет со скидкой )
9) Рынки на Старомаке
Если в городе запахло весной, так это значит, что пришло время покупать лакомства на традиционных чешских рынках и веселится наслаждаясь праздничной атмосферой.
Когда: 1. апреля 2017 10:00 — 23. апреля 2017 22:00
Адрес: Staroměstské náměstí, Praha 1
Вход: свободный
10) Плести прутики и расписывать пасхальные яйца в Музее народной архитектуры в Коуржими
Посетителей ждет богатая программа, как и в прошлом году. Тысячи людей прийдут в музей, чтоб окунутся в атмосферу праздника и просто весело провести время.
Когда: 13. duben 2017 — 16. duben 2017
Адрес: Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Skanzen, 281 6, Kouřim
Вход: 90 Kč, 60 Kč, 120 Kč ( семейный билет )
Фото: honey.nine.com.au
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