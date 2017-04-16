16 апреля в Прагу прибыл „Благодатный Огонь“

16 апреля на Пасху, в Прагу прибыл „Благодатный Огонь“, сообщает портал http://kazaki.cz/

Каждый год Фонд Андрея Первозванного, специальным авиарейсом из Иерусалима в Великую Субботу, привозит в Россию Благодатный огонь. Для этого в Иерусалим прилетает целый самолет паломников, ждёт огня и сразу же вылетает обратно в Москву. В этот раз в составе делегации были и представители и российских соотечественников проживающих в Чехии.

Эту Великую миссию от Чехии возглавила редактор газеты «Пражский Телеграф» Наталья Судленкова.

Наталья Судленкова в День Великого Воскресения в 13:00 привезла в Прагу Благодатный Огонь из Москвы. Казаки Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии сопровождали и впоследствии развозили лампады с Благодатным огнем по Православным Храмам Чехии.

По прибытии в Прагу первыми встретили лампаду с Благодатным огнем прихожане Храма Св. Людмилы Чешской в Праге, затем Лампады с огнем Прихожане и Казаки ВСЧзС развезли в Храмы Карловых Вар, монастыря Тешова, Храма на Ольшанах, в понедельник передали Благодатный Огонь в Храмы Северной Чехии, а в четверг 20 апреля, делегация ВСЧзС повезет Лампаду с Благодатным Огнем в Словакию.

Благодатный огонь (в греческой и армянской традиции Святой Свет, греч. Ἅγιο Φῶς) — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

Первые письменные свидетельства очевидцев о чудесном появлении «Святого Света» во Гробе Господнем относятся к IX веку.

Справка:

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой главной святыни христианского мира — Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год накануне Пасхи здесь собираются верующие в ожидании чуда схождения Благодатного огня. Первыми загораются лампада и 33 свечи – по годам земной жизни Иисуса Христа. Католическая церковь не признаёт чудесный характер схождения Благодатного огня. Православные же настаивают на версии самовозгорания, несмотря на многочисленные «разоблачения» этого чуда.

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