25.05.2017 в Праге состоится концерт известной корейской пианистки, композитора и DJ Вики ЛИ!

Победительница многочисленных международных музыкальных конкурсов, входившая в топы самых красивых женщин мира сыграет шедевры мировой классики ( фортепиано ) в Праге. Концерт состоится в зале РЦНК ( российского центра науки и культуры ).

Вики Ли – лауреат международных и всероссийских музыкальных конкурсов, в том числе, Международного конкурса «Искусство 21 века» (2007 г. – I премия, 2009 г. – I премия) и «Musica Classica» (2014 г. – I премия). Концертировала в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтле, Чикаго, Атланте, Бостоне, Лас-Вегасе, Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Вене, Брюсселе, Роттердаме, Амстердаме. В Москве Вики Ли выступала в Рахманиновском, Малом и Большом залах консерватории, Московском международном Доме музыки. Сольные концерты Вики Ли проходили, в том числе,в большом зале Дома композиторов.

Когда: 25.05.2017

Где: концертный зал РЦНК ( ul. Na Zatorce 16 )

Время: 19:00

Вход: наличие билетов уточнять по тел. +420 773 195 198, e-maail: sjut@email.cz

Более подробная информация: http://sjut.ru/concert/ru/

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