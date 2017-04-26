31 год со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС





Мир 31 год назад столкнулся с крупнейшей техногенной аварией за всю историю мирного атома. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром. Впоследствии у 134 сотрудников АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь. 28 из них умерли в течение следующих месяцев.

В этом году в Чернобыле завершаются работы на объекте “Укрытие-2”. Разрушенный реактор вместе со старым саркофагом накрыли стальной аркой – она будет защищать окружающую среду от радиации не менее века. Предполагается, что за это время появятся технологии, с помощью которых остатки реактора можно будет захоронить без участия человека.

В 2003 году 26 апреля было провозглашено Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Фото: www.meteoprog.ua, www.mirtesen.ru, www.wikiznanie.ru

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