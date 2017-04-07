7 лет лишения свободы грозит «заботливому» дяде, который издевался над своей племянницей.

7 лет в тюрьме проведет 35-летний мужчина за неоднократное изнасилование своей собственной племянницы. Согласно обвинению горе-родственник насиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. Областной суд в Усти-над-Лабем ранее выносил свое решение по делу изнасилования несовершеннолетней, но вердикт был не окончательный. По мнению стороны обвиненный дядя девочки начал совершать свои противозаконные действия в 2011 году. Именно с этого времени жертва находилась в постоянном физическом контакте со своим родственником. Малолетняя жертва была вынуждена жить под одной крышей со своим прямым родственником, так как ее биологические родители не могли дать ей должную опеку. Дядя девочки взял на себя обязанности по опеке над ней. Сторона защиты потерпевшей настаивает на увеличении срока лишения свободы с 7 на 12 лет. На данный момент опекун сидит под стражей. Процесс рассмотрения обвинения продлиться до начала мая 2017 года.

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