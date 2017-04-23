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Архитектурный фестиваль Open House в Праге

В течение двух дней в Праге  все желающие смогут посетить самые удивительные здания Праги, среди которых есть и те, которые закрыты для посторонних глаз. Более 40 зданий будут доступны к просмотру для всех желающих прикоснутся к прекрасному.

Когда: 13 — 14 мая

Стоимость: Бесплатно
Веб-сайт: www.openhousepraha.cz

Фото www.openhousepraha.cz

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