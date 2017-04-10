ČEB финансирует поставку в Россию

Чешская компания Papcel приступила в России к монтажу линии по производству декоративной бумаги и обоев. Чешский экспортный банк (ČEB) предоставил российскому клиенту чешской компании кредит в размере почти миллиарда крон. Кредит был выделен еще в 2016 году, а сейчас клиент начал использовать средства для оплаты первых поставок оборудования.

«У ČEB никогда не было проблем с этим клиентом, поэтому мы решили профинансировать очередной проект с российским целлюлозно-бумажным предприятием. Кроме того, это очередная возможность продемонстрировать за рубежом качество чешской продукции и услуг на примере компании Papcel», — заявил генеральный директор ČEB Карел Буреш.

По словам представителей Papcel, именно благодаря продолжительному сотрудничеству с ČEB фирме удается выходить на новые перспективные рынки, а также развивать свою деятельность, расширять штат и работать над проектами, которые прежде компании были не под силу. Фото: asiapapermarkets.com

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