Чешский Интернет шутит над кассиром супермаркета немецкой сети “Kaufland“

В Интернете яро идут обсуждения нашумевшей истории кассира из супермаркета немецкой сети “Kaufland“. Напомним, что слоган торговой сети в Чехии звучит “С любовью к Чехии“. Суть скандальной истории в том, что кассир обслуживал покупателей магазина совершенно не стесняясь своей татуировки на руке с изображением свастики. Чешские Интернет пользователи начали гонку в чувстве юмора и не перестают делать различные саркастические картинки с изображением Гитлера и уже бывшего работника супермаркета сети “Kaufland“.