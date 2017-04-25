Чешское статистическое управление: чехов с материальным недостатком стало меньше

Чешское статистическое управление сообщает, что чехов с материальным недостатком стало меньше. Таких людей – 4,8 % населения, а под границей бедности – 9,7 %. За последние 10 лет Чехия улучшила свои показатели. Количество людей, которым грозит материальный недостаток уменьшилось. В 2015 году – 5,6% населения, а в 2014 – 6,7 %. Чешские эксперты разделяют 3 типа социальной бедности и изоляции населения: 1) бедность по доходам; 2) материальные лишения; 3) работа. По всем трем показателям в Чехии в 2016 году проживало 159 тыс. человек. Самая негативная ситуация в Чехии наблюдается в Моравскосилезском крае.

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