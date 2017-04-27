Чехи против клопов: как бороться с нашествием паразитов?

Новое нашествие клопов переживает сейчас Чехия. Паразиты успешно атакуют , Либерецкий и Пльзенский край, а также Брно и Мост. Нападают на горожан, а те зачастую не знают, как бороться с неожиданными врагами.В Либерецком крае, Пльзене и Брно к врачам обращается все больше людей с укусами клопов.

Клопы как кровососущие паразиты известны в первую очередь нанесением характерных укусов, от которых страдают люди. Следы от укусов нельзя не заметить, поскольку, как правило, места укусов выделены покраснением и припухлостью кожи и обладают отличительными признаками. Укусы проявляются уже на следующий день после действий насекомого. Поскольку постельные клопы выходят на охоту ближе к 3-5 утра, через несколько часов после этого человек ощущает на себе все последствия укусов.

Клопы дома – проблема, требующая немедленного решения. Вывести паразитов можно самостоятельно, используя различные методы: с применением ядохимикатов, народных средств или используя температурные воздействия. Но, как правило, истребление паразитов требует большой настойчивости и терпения, а также значительных финансовых затрат. Самостоятельное выведение клопов никогда не гарантирует результат, и с первого раза добиться полного исчезновения насекомых вряд ли получится. Больше шансов, что клопы полностью покинут помещение, если обратиться к специалистам.

Фото www.klop-klopov.ru

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