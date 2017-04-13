Чехи в космосе

50 лет тому, 13 апреля 1967 года, представителями социалистических стран была подписана программа сотрудничества в области изучения и покорения космического пространства в мирных целях. Она получила название Интеркосмос. Наряду с ученными из стран бывшего Советского Союза в рамках программы также приняли участие специалисты из Чехословакии, Польши, Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, Кубы и Монголии, а немного позже присоединились специалисты из Вьетнама.

C самого начала Чехословакия присоединилась к программе в области космической метеорологии, физики, биологии, медицины и космической связи. В рамках программы в 1978 году был запущен первый чехословацкий искусственный спутник Земли под названием MAGION, который исследовал связь между магнитосферой и ионосферой Земли.

Чехословацкие ученые внесли значительный вклад в проект Vega, который был сосредоточен на исследовании кометы Галлеи и Венеры. Но самым запоминающимся событием стал март 1978 года. Владимир Ремек ( Vladimír Remek ) стал первым человеком в космосе, который не был гражданином СССP или США.

Фото www.hobby-group.ru

Похожие статьи