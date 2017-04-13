Чехи в космосе

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C самого начала Чехословакия присоединилась к программе в области космической метеорологии, физики, биологии, медицины и космической связи. В рамках программы в 1978 году был запущен первый чехословацкий искусственный спутник Земли под названием MAGION, который исследовал связь между магнитосферой и ионосферой Земли.
Чехословацкие ученые внесли значительный вклад в проект Vega, который был сосредоточен на исследовании кометы Галлеи и Венеры. Но самым запоминающимся событием стал март 1978 года. Владимир Ремек ( Vladimír Remek ) стал первым человеком в космосе, который не был гражданином СССP или США.
Фото www.hobby-group.ru
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