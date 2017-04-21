Чехи занялись разработкой робота

Исследователи из института информатики, робототехники и кибернетики ЧТУ (ČVUT) учат роботов самостоятельности. Каждый робот будет оснащен специальными камерами и лазерными сканерами. Эти гаджеты позволят роботу создавать трехмерную проекцию для перемещения. В активном движении робот может функционировать около 2-3 часов без подзарядки.

Робот будет изготовлен из прочных материалов, чтоб уцелеть при пожаре или не разбиться при падении с высоты. Главная задача робота — помогать людям в сложных и экстремальных ситуациях.

Механики ведут работы вот уже 7 лет. Они постоянно улучшают роботов. Справиться с такими задачами одному университету не под силу. Разработку должна взять на себя сильная и опытная компания. Но, на данный момент, институт ищет поддержку как материальную, так и техническую.

Фото www.bbc.com

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