Доказано, что успех зависит от личностных качеств, а не от IQ

Американское научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences, одно из самых влиятельных в мире, опубликовало доклад группы ученых (один из них — экономист и лауреат Нобелевской премии 2000 года Джеймс Хекман), в котором приводятся результаты исследования взаимосвязи финансового успеха от уровня IQ и других персональных характеристик человека.

В ходе эксперимента авторы исследования с помощью стандартных анкет проанализировали данные о жизни тысяч людей из США, Великобритании и Нидерландов. Участники изучались с разных сторон: отмечались даже такие параметры, как колебание веса в течение десятилетия, удовлетворенность жизнью, оценки в школе.

В итоге Джеймс Хекман пришел к выводу, что финансовый успех больше зависит от таких качеств, как добросовестность, трудолюбие, настойчивость и самодисциплина. Будущие достижения людей, показавших в личностных тестах наличие таких качеств, было предсказать гораздо легче, чем у тех, кто вместо этого успешнее справлялся с тестом на уровень IQ. Хекман отмечает, что хорошо устроиться последним часто мешает нехватка навыков, которые проверить тестом на интеллект нельзя, а меж тем они гораздо важнее.

Исследователи отмечают, что развитие интеллекта крайне важно, но еще важнее, особенно в юном возрасте, сосредоточиться на вырабатывании персональных качеств, отвечающих за собранность, ответственность и дисциплину. Именно они становятся фундаментом будущего успеха.

Фото www.ria.ru

