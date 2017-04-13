Движущийся гардероб для велосипеда на пражских улицах

Начиная с 14 апреля на пражские улицы вернется автобус, который оборудован специальным внешним багажником для велосипедов. Всего в один багажник автобуса может поместиться 4 велосипеда. Водитель поможет закрыть багажник, ну а велосипедист обязуется сам закрепить свое средство для передвижения. После того, как багажник автобуса будет закрыт, водитель выдаст специальный номерной талон, который после путешествия поможет вернуть велосипед своему владельцу. Автобус поедет по 147 маршруту от Dejvická до Výhled.