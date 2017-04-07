Экскурсия по заводу Bohemia Regent

Тех, кто с приходом весны ищет новые тропы для своих путешествий, приглашает в гости на ночные экскурсии по подземным помещениям пивной завод Bohemia Regent, расположенный в городе Тршебонь. Это один из самых старых пивных заводов, отсчитывающий свою историю от 1379 года и заложенный монахами-августинцами.

Позже его перестраивали Рожемберки – один из когда-то влиятельнейших родов в Чехии. Экскурсии будут проходить каждую пятницу и субботу. Можно будет не только посмотреть подземные помещения, где и сегодня варится пиво, но и оценить на вкус разные его сорта. Телефон для заказа экскурсии: 777-357-090.

Фото: http://www.jaso.cz/