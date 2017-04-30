Facebook запустила социальную сеть в виртуальной реальности Spaces

Facebook анонсировала социальную сеть в виртуальной реальности для обладателей шлемов Oculus Rift и контроллеров Touch. В новой версии пользователи предстанут в виде аватаров, которые будут абсолютной копией образов с фотографией профайла. Дополнительные опции позволят передавать некоторые эмоции хозяев. В частности, пользователи получат возможность настраивать внешний облик аватаров.

Но на этом разработчики не остановились. В Spaces пользователи смогут превратить нарисованные объекты в интерактивные, которые можно будет использовать в мире виртуальной реальности. Кроме того, в этом пространстве можно будет позвонить друзьям с помощью Facebook Messenger.

В будущем Facebook собирается расширить доступ для других VR-устройств.

«В конце концов мы хотим присутствовать на всех VR-платформах», — отметил руководитель социальных VR-проектов Facebook Майкл Бут.

Новая технология была представлена в рамках конференции для разработчиков F8, которая проводится ежегодно.

Фото www.google.com

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