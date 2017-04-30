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Festia Open Air опять в Праге


Фестиваль посвященный электронный музыке Festia Open Air приедет в Прагу 3 июня 2017 года. Это мероприятие привлекает поклонников качественной  музыкой и большим количеством как чешских, так и зарубежных музыкантов. Подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте.

Где: Kemp KOTVA, Praha 4
Когда: 3 июня
Стоимость: 100 — 350 крон
Веб-сайт: www.festia.cz

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