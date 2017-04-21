Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России

Журнал Forbes признал Елену Батурину самой богатой женщиной в России.

Батурина является главой Inteco Management и супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По оценкам Forbes, ее состояние сократилось с 1,1 до 1 миллиарда долларов. Второе место с прошлого года сохранилось за бывшей супругой Дмитрия Рыболовлева Еленой. Ее состояние издание оценивает в 600 миллионов долларов.

Тройку богатых женщин России замыкает хозяйка группы S7 Наталия Филева, которая впервые оказалась в списке Forbes. Филева обогнала акционера завода по производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольгу Белявцеву, которая в этом году вошла в пятерку «женского рейтинга» с состоянием в 450 миллионов долларов. Пятой в списке стала генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Фото www.heysuccess.com

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