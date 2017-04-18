Футбольный фанат Теплиц сломал полицейскому 2 ребра
6 лет лишения свободы «светит» футбольному фанату команды Теплиц за умышленное нападение на полицейского. Нарушителя обвиняют в совершении насилия над гос. служащим.
Субботний футбольный турнир между командами из Злина и Теплиц охраняло несколько патрулей муниципальной и государственной полиции. На игру пришли посмотреть 3792 зрителя. Заместитель директора муниципальной полиции в Злине Павел Яник утверждает, что нарушитель направил свои незаконные действия исключительно на одного стража порядка, хотя рядом стояли и другие полицейские. Полицейский получил удар в грудь.
Полицейским удалось восстановить порядок во время футбольного матча. Пострадавшего полицейского увезли в областную больницу для оказания первой медицинской помощи. На данный момент полицейский находится в больнице с двумя сломанными ребрами. 32- летнего нарушителя из города Теплице арестовали и теперь ему грозит до 6 лет тюремного заключения.
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