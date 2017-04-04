Год аристократии ренессанса

В эти выходные замки, закрытые для посещения долгую зиму, открывают свои двери. Год этот в замках пройдет под девизом Год аристократии ренессанса. Это означает, что каждый замок готовит программу, которая напомнит о переходе от мрачного средневековья к яркому и жизнеутверждающему ренессансу.

И в этом аристократам помогали цветы. Флорист Славик Рабушец будет готовить аранжировки из цветов в замках. В Тршебони до 17 апреля, Веверже с 13 по 21 мая, Кратохвили — от 27 мая до 5 июня, Телчи 9-11 июня и 17-25 июня в Йиндржихове Градце замки раскрасят цветочные композиции, дополнением к которым будут концерты, показы мод, выставки, театральные постановки и экскурсии в сопровождении экскурсовода.

Фото: www.novinky.cz

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