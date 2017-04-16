Google запустила функцию проверки новостных фактов

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Google запустила функцию проверки фактов в новостном агрегаторе, которая будет проверять достоверность выданной информации. Специальная пометка Fact Check будет отображаться в Google News как в полной версии, так и в мобильной. Благодаря введению новой разработки специалисты хотят предоставлять пользователям наиболее проверенную информацию.
Компания будет производить fact checking не самостоятельно, за нее это будут делать специальные сервисы, один из которых — schema.org.
Напомним, что в январе сеть Facebook запустила масштабный проект, направленный на борьбу с недостоверной информацией.
Фото www.wordapp.io
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