Гражданская инициатива «Бессмертный полк в Чехии»

Что такое «Бессмертный полк»?

Акция «Бессмертный полк» появилась в России несколько лет назад и ежегодно привлекает огромное количество участников, благодаря своей искренности и простоте.

Главная задача проекта — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, которое спасло мир от фашизма. Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, 8 мая может прийти с его фотографией или плакатом с именем и фамилией героя по маршруту проведения шествия.

Где пройдет «Бессмертный полк в Чехии»?

Организаторы приглашают всех, кто желает почтить память своих предков, прийти 8 мая 2017 года в 13 часов на Лоретанскую площадь с портретом своего родственника и встать в строй Бессмертного полка.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк»?

Стать участником «Бессмертного полка» может ветеран армии, партизан, подпольщик, участник Сопротивления, узник концлагеря, труженик тыла, блокадник, ребёнок, пострадавший от войны – лично или на фотографии, которую будет держать в руках его потомок.

Участники «Бессмертного полка» в Чехии — кто они?

в Чехии акция началась почти год назад – именно тогда на страницах русскоязычного издания «Пражский телеграф» появилась постоянная рубрика «Бессмертный полк». За это время газета рассказала о том, как повлияла война на судьбы обычных людей, всеми силами приближавших день Победы. Благодаря своим детям и внукам, проживающим сегодня в Чехии, «Пражскому телеграфу» удалось рассказать о полковниках Николае Гарбицком и Вацлаве Пршибыле, о совсем юном Иване Евтушенко, погибшем при освобождении Чехии буквально накануне Победы, о киномеханике Александре Кюлленене, о военном парикмахере Екатерине Бондаревой, о других участниках непростых событий того времени.

Как сделать табличку с фото и именем героя?

Табличка и фото может быть любыми. По опыту уже прошедших акций можно сказать, что лучше всего заметен формат фотографии размера А4. Обязательно укажите фамилию, имя, отчество героя, дату его рождения. звания и награды, если они есть. Стоит защитить фото и от дождя. Если у вас нет фото родственника, то можете просто написать его данные вместо изображения. Мы предлагаем следующий алгоритм изготовления таблички:

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