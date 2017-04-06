Гражданская инициатива «Бессмертный полк в Чехии»

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Что такое «Бессмертный полк»?
Акция «Бессмертный полк» появилась в России несколько лет назад и ежегодно привлекает огромное количество участников, благодаря своей искренности и простоте.
Главная задача проекта — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, которое спасло мир от фашизма. Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, 8 мая может прийти с его фотографией или плакатом с именем и фамилией героя по маршруту проведения шествия.
Где пройдет «Бессмертный полк в Чехии»?
Организаторы приглашают всех, кто желает почтить память своих предков, прийти 8 мая 2017 года в 13 часов на Лоретанскую площадь с портретом своего родственника и встать в строй Бессмертного полка.
Как принять участие в акции «Бессмертный полк»?
Стать участником «Бессмертного полка» может ветеран армии, партизан, подпольщик, участник Сопротивления, узник концлагеря, труженик тыла, блокадник, ребёнок, пострадавший от войны – лично или на фотографии, которую будет держать в руках его потомок.
Участники «Бессмертного полка» в Чехии — кто они?
в Чехии акция началась почти год назад – именно тогда на страницах русскоязычного издания «Пражский телеграф» появилась постоянная рубрика «Бессмертный полк». За это время газета рассказала о том, как повлияла война на судьбы обычных людей, всеми силами приближавших день Победы. Благодаря своим детям и внукам, проживающим сегодня в Чехии, «Пражскому телеграфу» удалось рассказать о полковниках Николае Гарбицком и Вацлаве Пршибыле, о совсем юном Иване Евтушенко, погибшем при освобождении Чехии буквально накануне Победы, о киномеханике Александре Кюлленене, о военном парикмахере Екатерине Бондаревой, о других участниках непростых событий того времени.
Как сделать табличку с фото и именем героя?
Табличка и фото может быть любыми. По опыту уже прошедших акций можно сказать, что лучше всего заметен формат фотографии размера А4. Обязательно укажите фамилию, имя, отчество героя, дату его рождения. звания и награды, если они есть. Стоит защитить фото и от дождя. Если у вас нет фото родственника, то можете просто написать его данные вместо изображения. Мы предлагаем следующий алгоритм изготовления таблички:
Елена
24.04.2016 at 4:11 пп
Очень тронута, что Бессмертный полк пройдет по Праге. Мой отец закончил войну в Чехии. Есть фото , на котором он и его товарищи сфотографировались в Градеце- Кралевском. На фото надпись:» 5 мая 1945года. Последний день войны». Его нет уже 20 лет, но я помню его рассказы о войне, о погибших товарищах. Закончил войну старшим лейтенантом, а после войны стал подполковником, преподавателем высшего военного училища в Краснодаре. Баринов Александр Михайлович, 1922 г.р., 314 стрелковая дивизия.
Валентина
10.04.2017 at 7:58 пп
Мы с подругой приедем из Саратова 7 мая и обязательно примем участие в шествии Бессмертного полка. Мой отец закончил войну в Австрии.