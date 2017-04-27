International Tattoo Convention в Праге

В Праге состоится International Tattoo Convention. Эта ярмарка соберет множество поклонников искусства тату, а также представит новые и актуальные тренды в мире татуировок. В ходе ярмарки можно будет как познакомится с самыми известными мастерами, так и сделать себе тату. Под конец мероприятия будет выбрана «Мисс тату 2017».

Где: Průmyslový palác

Когда: 19 — 21 мая

Стоимость: 160 крон

Веб-сайт: www.tattoo-convention.cz

Фото www.tattoo-convention.cz

Похожие статьи