International Tattoo Convention в Праге

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В Праге состоится International Tattoo Convention. Эта ярмарка соберет множество поклонников искусства тату, а также представит новые и актуальные тренды в мире татуировок. В ходе ярмарки можно будет как познакомится с самыми известными мастерами, так и сделать себе тату. Под конец мероприятия будет выбрана «Мисс тату 2017».
Где: Průmyslový palác
Когда: 19 — 21 мая
Стоимость: 160 крон
Веб-сайт: www.tattoo-convention.cz
Фото www.tattoo-convention.cz
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