Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Искусство Азии в Праге

Экспозиция восточного искусства и культуры представлена во Дворце Кинских.  Более 14 000 экспонатов расскажут Вам о древнем и современном искусстве Японии, Китая, Юго-Восточной Азии, Тибета, Кореи и Китая.

Где: Palác Kinských

Когда: до 31 декабря 2017
Стоимость: 100 крон/50 крон

Фото www.ngprague.cz

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *