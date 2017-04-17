Искусство Азии в Праге

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Экспозиция восточного искусства и культуры представлена во Дворце Кинских. Более 14 000 экспонатов расскажут Вам о древнем и современном искусстве Японии, Китая, Юго-Восточной Азии, Тибета, Кореи и Китая.
Где: Palác Kinských
Когда: до 31 декабря 2017
Стоимость: 100 крон/50 крон
Фото www.ngprague.cz
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