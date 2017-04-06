Историческим поездом по ветке А

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15 апреля в 9.55 департамент транспорта Праги приглашает всех желающих покататься историческим составом по линии А от депо Гостиварж (Sazečská 1, Praha 10). Эта поездка по закулисью пражского метро пройдёт в освещённых просторах подземелья, для того чтобы путешественники видели, о чём им будет рассказывать экскурсовод и получили представление о строительстве метро, сложностях проектирования и архитектурных решениях.
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