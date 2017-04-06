Историческим поездом по ветке А

15 апреля в 9.55 департамент транспорта Праги приглашает всех желающих покататься историческим составом по линии А от депо Гостиварж (Sazečská 1, Praha 10). Эта поездка по закулисью пражского метро пройдёт в освещённых просторах подземелья, для того чтобы путешественники видели, о чём им будет рассказывать экскурсовод и получили представление о строительстве метро, сложностях проектирования и архитектурных решениях.

Кроме поездки, желающие смогут ознакомиться с современными и историческими локомотивами, техникой, работающей в метро в то время, когда оно закрывается, а потому пассажирами невиданной, и даже посмотреть, как работает тоннельный пылесос.

Фото: http://www.dpp.cz/