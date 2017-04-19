Историческое здание на Вацлавской площади подготовили к сносу

Дом по адресу Вацлавская площадь 47 (на углу Оплеталовой) завешен строительной cеткой и готовится к сносу. Компания Flow East получила разрешение на снос этого исторического здания. На месте дома планируется постройка стеклянного здания под названием «Цветочный дом». Офисное здание будет выполнено в духе собора Святого Вита.

Дом был построен в 1880 году знаменитым архитектором Йозефом Шульцом. Но уже в 1920 году фасад был упрощен и внешний вид здания утратил свое великолепие. Решение по сносу дома стало дискуссионным. Общественность была против, но разрешение на снос было получено, а договора аренды уже расторгнуты.