Ивана Земанова возглавит предвыборный штаб Милоша Земана

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Милош Земан, действующий президент Чехии, будет баллотироваться на второй президентский срок. Его предвыборный штаб возглавит его жена Ивана Земанова.
24 апреля г-жа Земанова начнет сбор подписей среди избирателей для регистрации мужа в качестве официального кандидата на предстоящих выборах. Цель — собрать 50000 подписей избирателей, выбрать членов предвыборного штаба. Также Земанова будет вести диалог с общественностью в ходе предвыборной кампании.
Напомним, что в марте 2018 года истекает срок полномочий действующего президента. Будущие выборы президента ЧР состоятся в 2018 году.
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