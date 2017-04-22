Ивана Земанова возглавит предвыборный штаб Милоша Земана

Милош Земан, действующий президент Чехии, будет баллотироваться на второй президентский срок. Его предвыборный штаб возглавит его жена Ивана Земанова.

24 апреля г-жа Земанова начнет сбор подписей среди избирателей для регистрации мужа в качестве официального кандидата на предстоящих выборах. Цель — собрать 50000 подписей избирателей, выбрать членов предвыборного штаба. Также Земанова будет вести диалог с общественностью в ходе предвыборной кампании.

Напомним, что в марте 2018 года истекает срок полномочий действующего президента. Будущие выборы президента ЧР состоятся в 2018 году.

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