Из-за снега в южной части Чехии тысячи людей беспомощны, на Моравии реки вышли из берегов

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Большое количество выпавшего снега затруднило передвижение по всей южной части Чешской Республики. На юге около 10 000 домашних хозяйств оказались в затруднительном положении. Упавшие деревья и ветви блокируют движение на дорогах, а также перекрыто движение железной дороги. В Моравской и Плзенской областях наводнения.
Фото www.idnes.cz
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