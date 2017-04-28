Из-за снега в южной части Чехии тысячи людей беспомощны, на Моравии реки вышли из берегов

Большое количество выпавшего снега затруднило передвижение по всей южной части Чешской Республики. На юге около 10 000 домашних хозяйств оказались в затруднительном положении. Упавшие деревья и ветви блокируют движение на дорогах, а также перекрыто движение железной дороги. В Моравской и Плзенской областях наводнения.

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