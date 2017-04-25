Изменения в работе общественного транспорта в Праге

Начиная с 29 апреля в работу пражского городского транспорта будут внесены некоторые изменения. По будням на линии метро А поезда будут совершать свое следование до станции метро Nemocnice Motol, в период с 21:00 до 22:30 интервалы движения поездов будут сокращены до 7,5 минут, на отрезке Ládví – Letňany, упразднят принудительную высадку пассажиров. Также будут сокращены интервалы движения поездов в вечерние часы.

Что касается движения автобусов, то тут также не обошлось без изменений. Будут сокращены интервалы движения автобусов 113, 119, 125, 136, 180 и 213. Также будет сокращен интервал движения автобусов в период с 21:00 до 22:30 (ежедневно). Трасса автобусов по маршруту 213 будет продлена: ŽELIVSKÉHO (A) – … – JIŽNÍ MĚSTO (vybrané spoje) – Dolnokřeslická – Křeslice – Hříbková (×) – Nové Pitkovice – K Pitkovičkám (×) – Ke Kříži (×) – Nové náměstí – Picassova (T) – NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES (S). Также будут выпущены специальные автобусы с большой вместительностью пассажиров № 118 и в выходные дни автобус № 100 будет ездить чаще.

Более детально о изменениях можно прочесть на сайте компании Ropid

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