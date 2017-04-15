Как работают министерства

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В здании Министерства внутреннего развития ( Староместская площадь 6 ) 22 апреля пройдёт день открытых дверей. Всех желающих увидеть просторы этого исторического здания будет встречать министр Карла Шлехтова. Каждые полчаса будут проходить экскурсии по кабинетам министерства в сопровождении экскурсовода. Гости увидят зал заседаний, салон министра внутреннего развития. В рамках экскурсии можно будет ознакомится с проектами министерства, один из последних — Деревня года.
Фото www.panoramio.com
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